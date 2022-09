Rockkonzert einer Stuttgarter Band

Indie/Noise/Psychedelic

Valtava ist eine Indie/Noise/Psychedelic Band aus Stuttgart, bestehend aus Alexandra (Schlagzeug), Jannick (Bass und Orgel) und João (Gitarre und Live-Elektronik). Die drei Musiker haben bereits über Jahre in verschiedenen Konstellationen zusammen Musik gemacht und 2020 schließlich das Trio Valtava gegründet. Im Frühjahr 2021 haben sie ihre Debüt-Single "Little Green Man" exklusiv auf Bandcamp veröffentlicht. Für die Produktion ihres Debüt-Studio-Albums „Deaf in the Studio“, das im Sommer 2022 erschienen ist, hat Valtava ein Stipendium im Rahmen des Stipendienprogramms NEUSTART KULTUR erhalten. Es ist online und als Kassette erhältlich. Live überrascht die Band immer wieder durch Experimentierfreude, sodass kein Konzert wie das vorherige ist.

"Valtava" teilt sich die Veranstaltung mit "Unbite".