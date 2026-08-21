Ipanema Beach Hotel spielt brasilianische Musik mit einer stilistischen Bandbreite, die ihresgleichen sucht: Samba, Bossa Nova, Forro, Frevo, Choro oder brasilianischen Pop – teils folkloristisch, teils poppig, aber auch jazzig.

Ipanema Beach Hotel nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise, in der wunderschöne brasilianische Songs mit authentischer Rhythmik, ausgefuchsten Arrangements, reifer Improvisationskunst und ausufernder Spielfreude zu einem hochspannend-entspannten Erlebnis verschmelzen.