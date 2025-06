Vampire & Co - Das Grusical Konzert

Die Vam

Mit den größten Hits aus den Musicals "Rocky Horror Show", "Rebecca", "Dracula", "Jekyll and Hyde" und natürlich "Tanz der Vampire" präsentieren neben Patrick Stanke die Musicalstars Jan Ammann, Anja Backus und Lucy Scherer den Zuschauerinnen und Zuschauern eine fulminante Show mit lauten und bissigen Tönen.

Jan Ammann verkörperte unter anderem bereits Graf von Krolock aus dem Musical "Tanz der Vampire", Maxim de Winter aus dem Musical "Rebecca"und ist darüber hinaus durch seine Hauptrolle in der RTL Serie "Unter Uns" bekannt.

Patrick Stanke spielte unter anderem Dr. Jekyll und Mister Hyde im gleichnamigen Musical, sowie den Vampirjäger Van Helsing im Musical "Dracula".

Anja Backus stand für "Tanz der Vampire" in Hamburg auf der Bühne. Sie war dort in der Hauptrolle der Magda zu sehen und hat bereits über 1.000 Vorstellungen in den Standorten Hamburg, Stuttgart, Wien und Oberhausen gespielt.

Mit Lucy Scherer wird die Cast durch ihre ehemalige Rolle der Sarah aus "Tanz der Vampire" und Ich aus Rebecca ergänzt. Auch sie ist aus der ARD - Serie „Sturm der Liebe" bekannt.

Begleitet werden die Stars von der fantastischen LIVET!ME CONCERTS - Band. Tauchen Sie ein in ein dreistündiges Abenteuer und erleben Sie die blutrünstige Welt zwischen Liebe, Lust und der Suche nach dem Guten und dem Bösen!

pire sind zurück!