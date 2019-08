Maria Milstein, Violine Gideon den Herder, Violoncello Hannes Minnaar, Klavier

2011 gewann das 2004 in Amsterdam gegründete Streichtrio den niederländischen Vriendenkrans Wettbewerb im Con-certgebouw. 2013/14 wurde das Trio zur internationalen Kon-zertreihe der European Concert Hall Organisation (ECHO) „Rising Stars“ nominiert und trat in einigen der bedeutendsten Säle Europas auf. Jedoch hat sich das Van Baerle Trio schon vor dieser Europa-Tournee international einen Namen gemacht: Beim ARD Musikwettbewerb in München gewann das Trio den 2. Preis (1. wurde nicht vergeben) und 2011 wurde das Trio mit dem 1. Preis beim Kammermusikwettbewerb in Lyon aus-gezeichnet. In den Niederlanden wurden die Musiker 2012 mit dem Kersjes-Preis geehrt, der jedes Jahr einem besonders viel-versprechenden Ensemble zugedacht wird. Impulse und Unter-richt erhielten die drei Musiker u. a. von Dmitri Ferschtman, Ferenc Rados, Claus-Christian Schuster und Menahem Pressler.

In der Nürtinger Kreuzkirche stehen Werke von Robert Schumann/Theodor Kirchner, James McMillan und Franz Schubert auf dem Programm.