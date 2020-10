Maria Milstein, Violine

Gideon den Herder, Violoncello

Hannes Minnaar, Klavier

2013/14 wurde das Van Baerle Trio zur internationalen Konzertreihe der European Concert Hall Organisation (ECHO) „Rising Stars“ nominiert und trat in einigen der bedeutendsten Sälen Europas auf. Das in Amsterdam gegründete Ensemble hatte sich jedoch schon vor dieser Europa-Tournee international einen Namen gemacht: Beim ARD Musikwettbewerb in München gewann das Trio 2013 den 2. Preis. Bereits zwei Jahre zuvor wurde das Van Baerle Trio mit dem 1. Preis beim Kammermusikwettbewerb in Lyon ausgezeichnet. In den Niederlanden wurden die Musiker 2012 mit dem Kersjes-Preis geehrt, der jedes Jahr einem besonders vielversprechenden Ensemble zugedacht wird. Impulse und Unterricht erhielt das Trio u. a. von Dmitri Ferschtman, Ferenc Rados, Claus-Christian Schuster und Menahem Pressler.

Im Nürtinger Meisterkonzert präsentiert das Trio Werke von Frank Bridge, Charles Ives und Peter Tschaikowsky.