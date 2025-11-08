Nach einem ereignisreichen Festival-Sommer kehrt Europas führende A-Cappella-Metal-Band zurück auf die Clubbühnen: VAN CANTO kündigen vier exklusive Shows für den November 2025 an! Unter dem Banner „Live Rakkatakka 2025“ wird die Band die Essenz ihrer einzigartigen Musik dorthin bringen, wo Metal am unmittelbarsten zu erleben ist - in die Clubs.

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus stimmgewaltigem Power / Heavy Metal, druckvollen Live-Drums und einer mitreißenden Bühnenpräsenz haben sich VAN CANTO längst einen festen Platz in der europäischen Metal-Landschaft ersungen. Mit zahlreichen Shows weltweit und mit einer treuen Fangemeinde im Rücken, beweist die Band seit 2006, dass Metal keine Gitarren braucht, um kraftvoll zu klingen.

Die Tour steht ganz im Zeichen der Rückbesinnung auf die Live-Wurzeln der Band - roh, direkt und mit maximaler Nähe zum Publikum. Fans dürfen sich auf eine Setlist mit Klassikern, aber auch auf einige Überraschungen freuen.