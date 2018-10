VANCE JOY KOMMT IM NOVEMBER ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND! Unter dem gleichnamigen Albumtitel tourt der sympathische Singer/Songwriter um die Welt – mal wieder.

Gerade erst im März war der in Melbourne geborene Musiker unter anderem mit seinen Hits „Riptide“ und „Lay it on me“ im Gepäck in Europa unterwegs – nun folgt der ganze Globus.

Er kann singen, Gitarre spielen und hat etwas zu sagen. Der Roman-belesene Cineast weiß seine Quellen mit seinem eigenen Erleben und musikalischen Visionen zusammen zu bringen bzw. zu schreiben. So entstehen seine lässigen Lieder, die mit zeitgemäßer Romantik dem Nu Folk-Genre eine Brise Surf Sound verleihen. Dank dieses unverkrampften Erfolgsrezepts avancierte VANCE JOY 2015 zum meistgespielten Künstler auf amerikanischen Alternative-Radiostationen und blickt heute auf mehr als 1 Milliarde Streams quer durch alle Plattformen. Das lässt viele Rückschlüsse, Awards und weitere Erfolgsmeldungen zu – hier die wichtigste:

VANCE JOY zu hören, macht einfach Freude! Und ihn zu sehen natürlich auch. Ob Festival- oder Club-Publikum, der unkomplizierte Lockenkopf aus Melbourne sorgt mit seinen Auftritten allerorts für erstklassige Stimmung.

Kartenkauf in der Konzertkasse im Saturn, Kartentelefon 0711/22 11 05 oder www.musiccircus.de.