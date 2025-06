Es gibt Debüt-EPs, die klingen wie Bewerbungsschreiben

Und dann gibt es solche wie „Bottle of Wisdom: Tape 1“ von ​Vandalisbin, die sich anfühlen wie ein Manifest – brüchig, fordernd, verletzlich, kämpferisch. Eine Selbstverortung zwischen Soul, Indie-Rock und poetischem, queerem Pop, die nicht fragt, ob sie reinpasst, sondern sich einfach Raum nimmt. Und das mit einer musikalischen Präzision, die nicht so wirkt, als wäre hier jemand am Anfang. Sondern eher: mitten im Aufbruch.