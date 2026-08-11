Mit der „Wanderlesben Tour 2026“ kündigt VANDALISBIN eine neue Live-Etappe an, die Anfang November durch ausgewählte Clubs im deutschsprachigen Raum führt.

Zwischen Indie, Punk und queerem Pop entstehen Abende, die sich bewusst jeder Glättung entziehen und stattdessen auf direkte Emotion, Haltung und Nähe setzen.

Der Titel wird dabei zum Statement. Ein selbstbestimmtes Unterwegssein, das sich Raum nimmt, statt ihn zu suchen. Getragen von Songs zwischen Wut, Zärtlichkeit und radikaler Ehrlichkeit.

Live verdichtet sich das zu Momenten, die nicht inszeniert wirken, sondern passieren. Intensiv, nah und ungeschönt. Irgendwo zwischen Ausbruch und Ankommen.