Vanderlinde kommen aus den Niederlanden und sind dennoch gar nicht typisch europäisch vom Klangbild her. Sieben Studioalben seit 2006, die allesamt glänzende Reviews in der Rockmusikpresse bekamen, sowie das 2018 erschienenen Livealbum „Live trails“, welches die Stärken der Band gebündelt wiedergibt, stehen für ehrliche, bodenständige Rockmusik mit Einflüssen von Folk bis Country, auch bekannt als Americana.

Und wie ein Raubtierdompteur beherrschen Arjan Van Der Linde und seine Crew ein jedes Publikum. Ihre Musik ist aber auch ein Genuss. Bodenständiger Westcoastsound, Americana, Folkrock und ein dezenter Hauch von Countryrock bestimmen das Bild.

Große Namen wie Crosby, Stills, Nash & Young, The Byrds Creedence Clearwater Revival, The Grateful Dead, Gram Parsons, Bob Dylan, The Band kommen einem für einen kurzen Moment in den Sinn, nur um gleich wieder der Erkenntnis den Weg zu bereiten, dass Vanderlinde sich stilistisch auf genanntem Terrain bewegen und dabei ihren ganz eigenen Sound und Charme besitzen.