Im Jahr 2025 wird VanderLinde seit zwei Jahrzehnten auf der Bühne stehen.

Die inspirierenden Zutaten für VanderLindes musikalischen Schmelztiegel stammen aus dem Americana-Vibe der Black Crowes, den melodischen Rockklängen von Aerosmith und den nostalgischen Balladen von James Taylor. All dies fließt in die unverwechselbaren Kompositionen von Arjan van der Linde ein. In den letzten Jahren trat VanderLinde hauptsächlich außerhalb der Niederlande auf. Die Band tourte unter anderem mit Fish (Marillion), Doc Holliday und Bobby Kimball (TOTO). 2019 trat Vanderlinde beim Kunst!Rasen-Festival in Bonn auf, wo auch Fish, Jethro Tull und Riverside auf der Bühne standen. In den Niederlanden war VanderLinde Vorband für Di-Rect, Van Dik Hout und Winger.