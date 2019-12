VanderLinde kommen aus den Niederlanden. Ihre Musik lässt sich am besten als reine und offene Klangwelt, überraschend und angenehm vertraut, beschreiben. Musikalisch ähneln sie Künstlern wie Crowded House, Crosby, Stills, Nash &Young, John Mayer und Jason Mraz. Die Band veröffentlichte seit 2006 sieben Alben, die allesamt glänzende Bewertungen erhielten. Das aktuelle Album „Devil’s Trails“, das in den USA mit Produzent Erwin Musper (David Bowie, Def Leppard, Van Halen, Mick Jagger, Scorpions) aufgenommen wurde, erreichte viele Sendezeiten in deutschen und niederländischen Radio- und Fernsehsendern. Nachdem die Band 2013 mit Fish (ehemals Marillon) auf eine große Europatour ging, tourten sie 2014 mit Bobby Kimball (Toto). 2016 spielte VanderLinde auf mehreren Festivals in den Niederlanden und in Deutschland.

Arjan van der Linde, der Namensgeber, Bassist und Sänger ist auch der hauptsächliche Songwriter der Band. Er umgibt sich mit hervorragenden Musikern, die seine Songs lebendig werden lassen – im Studio wie auch auf der Bühne. Das sind Wietze Koning (Gitarre), Christof Bauwens (Gitarre und Gesang) und Jeroen Blumers (Schlagzeug).