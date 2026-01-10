Die heute in Berlin lebende Bildhauerin Vanessa Henn (*1970) hat in Stuttgart und in Edinburgh studiert.

Sie ist in der Region keine Unbekannte, vor allem durch ihre Projekte im öffentlichen Raum und ihre oft auch humorvollen Geländerskulpturen, die allein durch ihre designgeschichtlichen Assoziationen immer etwas Nahbares transportieren. Sie hat aber ein weitaus vielfältigeres Oevre vorzuweisen: Da gibt es, für die Wand oder auf dem Boden stehend, klare Strukturen aufweisende, nicht immer ganz abstrakte, aber immer originelle Skulpturen, die auf markante Materialkombinationen setzen: aus Stahl, Eisen, Beton, Stein, Porzellan, Kunststoff und Holz. Aber auch im Zweidimensionalen ist sie souverän unterwegs: Fotoarbeiten, Siebdrucke, Cyanotypien, spielerische Collagen bis hin zu Graphit-Frottagen zeigen immer wieder neue Aspekte ihrer Kunst.