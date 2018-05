× Erweitern Foto: Sandra Ludewig Vanessa Mai

Schon ihre musikalische Laufbahn begann kometenhaft: 257 Tage nach ihrem Solodebüt wurde sie mit dem ECHO belohnt, das zweite Album ging sofort unter die Top 3 der Charts - aber ihr Meisterstück lieferte VANESSA MAI nun mit ihrer ersten Tour ab, die mit einem umjubelten Konzert in Zürich zu Ende ging.

Mit einer neuen Show wird die Newcomerin ab dem 19. April 2018 in 15 Städten in Deutschland live zu sehen sein.

Vom Shooting Star der letzten zwei Jahre zum Superstar 2017! Durchwegs ausverkauft waren ihre insgesamt 23 Konzerte, Fans, die bis zu 100 Minuten um Autogramme anstanden, der Höhepunkt 2016 in Berlin, als die Location vom erst geplanten Wintergarten dann zum Friedrichstadtpalast und wegen des enormen Ticketzuspruchs schließlich sogar in das mit 3000 Ticketsausverkaufte Tempodrom verlegt werden musste. Nach der Show sah die renommierte Berliner Zeitung "die kommende deutsche Pop-Nationalkünstlerin" in ihr und war sich trotz des Triumphes sicher, dass VANESSA MAI den Gipfel ihres Erfolgs noch längst nicht erklommen hat. Euphorische Berichte begleiteten die Tour, für die VANESSA MAI auch ihre Juroren-Rolle bei der RTL-DSDS-Show abgegeben hatte, da für sie ihre musikalische Karriere das Wichtigste ist. Von der ausverkauften Premiere im Capitol -Theater Düsseldorf bis hin zum ausverkauften Finale Zürich war diese Tournee ein voller Erfolg. Eine Tatsache, die ihren Status als neuen Star untermauert.

2018 wird Vanessa Mail mit einer neuen, sexy Show, eingänigen Songs und coolen Moves wieder die Bühnen Deutschlands rocken.