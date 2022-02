× Erweitern Vanessa Mai Calwer Klostersommer

VANESSA MAI hat seit Beginn ihrer Karriere einen Werdegang hingelegt, wie kaum eine andere deutschsprachige Künstlerin.

Mit gerade einmal 27 Jahren blickt sie bereits auf einen ECHO Pop, mehrere Gold- und Platinauszeichnungen, Engagements bei „Let’s Dance“ und „DSDS“ sowie ausverkaufte Tourneen durch Deutschland, Dänemark und die Schweiz zurück. Laut GFK-Entertainment ist sie die jüngste Schlagerkünstlerin aller Zeiten mit zwei Nummer-Eins-Alben.

Für ihr aktuelles Studioalbum „Für Immer“ nahm sich VANESSA MAI fast ein Jahr lang Zeit. Die ersten Singleauskopplungen des neuen Albums „Venedig (Love Is In The Air)“, „Hast Du Jemals (mit Xavier Naidoo)“ sowie „Ja Nein Vielleicht“ (Stereoact feat. VANESSA MAI) zeigten bereits eindrucksvoll, welche fantastischen Tracks auf dem Album sind und wie vielseitig VANESSA MAI ist.

Im Herbst 2019 gab VANESSA MAI bei ihren Teaser-Club-Shows in Hamburg, Köln, München und Berlin einen weiteren Vorgeschmack, worauf man sich musikalisch freuen kann und stellte erneut ihre überragende Bühnenpräsenz und ihre Qualitäten als Entertainerin unter Beweis.

Leider muss VANESSA MAI ihre für den Oktober angesetzte Tournee aufgrund der behördlich verfügten Auftrittsverbote verlegen. Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.