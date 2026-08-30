Vanessas Traumfabrik ist ein Ort voller Magie – irgendwo zwischen Nimmerland und Realität. Dort tankt man Autos mit Liebe, tanzt auf goldenen Wiesen und blickt in einen kristallblauen Himmel, in dem die Zeit stillsteht. Nur für ihre Fans - ihr Maiteam – wird diese Magie im Herbst 2026 auf Tour lebendig.

Zum ersten Mal geht Vanessa Mai mit MaiLive, ihrer eigenen Plattform für Live-Entertainment, unabhängig auf Tour. Damit setzt sie ein neues Konzept im Schlager- und Popbereich um. Die ausverkaufte MAINIGHT am 11.10.2025 im Punchline Club Berlin zeigt bereits den erfolgreichen Start von MaiLive. Mit dieser Tour präsentiert Vanessa Mai ihr künstlerisches Universum in voller Selbstbestimmung.

In insgesamt acht Konzerten im Herbst 2026 erwartet die Fans eine Mischung aus Pop, Schlager und uniquen Sounds – ein emotionales Live-Erlebnis, das Vanessas Fans so schätzen.