VANESSA RAPPA auf Buchtour: „How to be single in your 30’s“ – Live-Lesung & Stories VANESSA RAPPA, Content Creatorin und Autorin, geht auf Tour! Auf Instagram begeistert sie als @vany.schreibt über 96.000 Follower mit scharfsinnigen Kolumnen, skurrilen Dating-Stories und ihrem ungeschönten Blick auf das Reality-TV-Geschehen. Ihre Werte – Freiheit, Feminismus und Selbstständigkeit – ziehen sich durch all ihre Texte und ihr Gesamtwerk. Jetzt bringt sie ihre unverwechselbare Art live auf die Bühne – mit ihrem neuen Buch „How to be single in your 30’s“!

In ihrer unterhaltsamen und schonungslos ehrlichen Abrechnung mit Dating-Klischees, Online-Flirttipps und gesellschaftlichen Erwartungen nimmt Vany euch mit auf ihre Reise durch über 50 Dates – irgendwo zwischen Hoffnung, Ernüchterung und Selbstliebe. Vergesst fragwürdige Ratgeber mit Tipps, wie ihr einen Mann „obsessed“ machen könnt – dieses Buch ist eine humorvolle, empowernde Liebeserklärung an das Single-Dasein!

Es wird eine Live-Lesung mit exklusiven Buchpassagen, persönlichen Anekdoten und jeder Menge Lacher. Ob peinliche Dating-Fails, absurde Chatverläufe oder die große Frage, ob es wirklich so schlimm ist, für immer allein zu bleiben – Vany nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht aus, was viele denken. Kommt vorbei, lacht, fühlt mit und feiert gemeinsam mit Vany das Single-Leben!