Vanessa Sukowiski

SUB ZERO pres. VANESSA SUKOWSKI

Vanessa Sukowski entert SUB ZERO! Klein, aber oho und dabei immer ein Lächeln auf den Lippen. Mit musikalischem Feingefühl und einer großen Liebe für Techno kredenzt die sympathische Thüringerin seit 2013 treibende hypnotische Basslines. In Clubs, mittlerweile deutschlandweit, ist sie längst kein unbekanntes Gesicht mehr, und auch auf Festivalbühnen wie dem Sputnik Springbreak, dem Liquid Sunday, Love Sea Festival oder dem SMS konnte sich Vanessa Sukowski souverän eine beachtliche Fangemeinde erspielen. Eine vielschichtige Trackauswahl, sorgfältiges Arrangement und eine Prise weibliche Intuition – das Gespür für den richtigen Track zur richtigen Zeit – sowie ein Faible, den ein oder anderen Techno-Klassiker mit einzubinden, sind Markenzeichen ihrer Sets und verleihen diesen eine Seele.

Mit SANDAR SANCHEZ spielt an diesem Abend einer der interessantesten Newcomer der süddeutschen Technoszene bei Sub Zero. Mit seinen melodischen basslastigen Sets wird er euch an diesem Tag durch den Abend führen.

Für Sub Zero gehen im ersten Date dieses Jahres dann NICOLA SEPTEM & JULIAN KÖNIG an den Start. Die 2 Sub Zero Veteranen liefern einfach immer und ihr wisst genau was ihr bekommt – feinsten Techno!