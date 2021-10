Vanishing Twin kommen aus vielen Ländern (USA, Belgien, Japan, Italien und Frankreich) und haben sich 2015 in London geformt. Wenn sie einen gemeinsamen Land kämen, läge dies wohl nicht auf dieser Erde. Sie klingen nach futuristischem Dream-Pop, 60es-Psychedelic, dem Soundtrack zu einem verloren gegangenen alten SciFi-Film. Oder wie eine Jazz-Band am Ende der Welt. Und oben drüber hören wir die wunderbare Stimme von Cathy Lucas. Referenzen könnten sein: Broadcast, Stereolab, Ennio Morricone, Sun Ra. Ihr aktuelles drittes Album „The Age Of Immunology“ erschien auf dem Londoner Fire Records Label, das (genau wie die Band) seit seiner Gründung 1984 aus der Zeit gefallen scheint.

Pressezitate:

„Eine Band wie das Raumschiff Enterprise: Das psychedelische multiethnische Londoner Kollektiv Vanishing Twin stellt dem Kleingeist des Brexit seine retrofuturistische Utopie der universalen Offenheit entgegen.“ Deutschlandfunk