Vano Bamberger & Ensemble

Foto: Siegfried Maeker Vano Bamberger - Tony Sturma

Vano Bamberger und seine Band waren schon einmal mit einem wunderbaren Konzert im KULT zu hören. Die drei Gitarristen der Sinti-Familie Bamberger - Vano, Donani und Terrangi Bamberger - haben sich inzwischen mit dem einfühlsamen Jazz-Geiger Siergiej Wowkotrub und dem fulminanten Kontrabassisten Antonin Sturma zusammengetan.

Vano Bambergers virtuoses, zupackendes, begeisterndes Spiel auf der Gitarre sprüht nur so vor Ideen. Donani Bamberger, der Sohn Vanos, ist auf dem besten Weg, sich als Solo-Gitarrist mit eigenen Ideen einen Platz in der Sinti-Musikszene zu erobern. Vanos Bruder Terrangi Bamberger spielt den Part des Rhythmus-Gitarristen – harmoniesicher und mit spannungsgeladenem rhythmischem Feeling ausgestattet.

Das waschechte Sinti-Familienunternehmen, ergänzt durch Geige und Kontrabass, ist eine wahre Entdeckung! Was die fünf an feinfühlig arrangierter, virtuos improvisierter und erdig pulsierender Musik deutscher Sinti abliefern, reiht sich nahtlos in die große Tradition dieses Genres ein. Dabei ist der Einfluss des genialen Stammesgenossen Django Reinhardt allgegenwärtig.

Gemeinsam versprühen die Swing-Musiker ein musikalisches Feuerwerk, von dem eine erregende Faszination ausgeht, der man sich nicht entziehen kann. Lassen Sie sich diese großartige Truppe nicht entgehen !