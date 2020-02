Vantom und Hausnummer Sieben

×

VANTOM:VANTOM sind jung, frisch und haben Bock. Seit Mai 2019 schreiten sie also auf großem Fuße in die Welt, holen ihr Publikum, ungeachtet wo es sich gerade befindet, ab und ziehen es mit ihrem brachialen Mix aus alternativem Indie-Rock und Post-Hardcore Einflüssen in ihren Sog. Dabei setzt die Band auf dicke Synthie-Bässe, dreckig verzerrte Gitarrenriffs und treibende, punchy Drumbeats.Ähnliche Künstler: Muse, Foo Fighters, Van Holzen, HeisskaltHAUSNUMMER SIEBEN:Hausnummer Sieben - Der Ort an dem Herz auf Hirn trifft, Kopf und Bauch gemeinsam entscheiden wohin die Reise geht. Mit aller Wut, die es braucht, Partei für das Leben zu ergreifen. Und der Gelassenheit es zu genießen. Strom, Holz, Licht - ein wunderbarer Ort, für dich, für mich, für uns, für ein Leben zusammen in der 7.Im Oktober 2016 veröffentlichten Hausnummer Sieben ihre erste selbstproduzierte EP „Oktober 16“ - Mit vielseitigen Texten, sowie der ausdrucksstarken Musik, trifft sie auf Begeisterung. Seitdem spielen sie regional als auch überregional regelmäßig auf den Bühnen der Clubs.