Varian Fry: Im Wartesaal der Hoffnung

Ein Amerikaner kommt im August 1940 nach Marseille.

Sein Name ist Varian Fry und er ist im Auftrag eines New Yorker Hilfskomitees unterwegs, um Menschen in den Internierungslagern zur Flucht zu verhelfen, bevor sie ausgeliefert und in Vernichtungslager deportiert werden. Innerhalb von gut einem Jahr soll es ihm und seiner Gruppe gelungen sein, mehr als 2000 Menschen zu retten. Wer war der heute fast vergessene Held? Was lässt sich über die Kollaboration der Vichy-Regierung mit den Nationalsozialisten sagen?

Michael Giese ist Pädagoge, Regisseur und Spurensucher. Seit 1993 beschäftigt er sich mit dem Thema Emigration durch Marseille, hat Archive durchforstet, ein Theaterstück, „Die Escape-Show“ verfasst und als One-Man-Show gespielt. Er ist Mitglied der Stolperstein-Initiative Tübingen.