Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex

Stadthalle Balingen Charlottenstr. 27, 72336 Balingen

9. Wintervarieté Balingen.

Varieté-Gala mit internationalen Spitzenkünstlern, präsentiert von Marc & Alex.

Die Illusionisten Marc & Alex haben zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne wieder ein außergewöhnliches Programm zusammengestellt. In der abendfüllenden Show geben sich Spitzenkünstler und Spitzenkünstlerinnen einmal mehr die Klinke in die Hand. Zu erleben sind Tempojonglage vom Feinsten, Artisten die Höchstleistungen zeigen, ein Magier, der mit Flugzeugen spielt, ein ungewöhnlicher Puppenspieler und natürlich gibt es wieder viel zu lachen.

Info

Stadthalle Balingen Charlottenstr. 27, 72336 Balingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-12 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-12 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-12 19:30:00 Outlook iCalendar - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-12 19:30:00 ical
Google Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-13 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-13 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-13 19:30:00 Outlook iCalendar - Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex - 2025-12-13 19:30:00 ical

Tags