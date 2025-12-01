Varieté-Gala, präsentiert von Marc & Alex

9. Wintervarieté Balingen.

Varieté-Gala mit internationalen Spitzenkünstlern, präsentiert von Marc & Alex.

Die Illusionisten Marc & Alex haben zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne wieder ein außergewöhnliches Programm zusammengestellt. In der abendfüllenden Show geben sich Spitzenkünstler und Spitzenkünstlerinnen einmal mehr die Klinke in die Hand. Zu erleben sind Tempojonglage vom Feinsten, Artisten die Höchstleistungen zeigen, ein Magier, der mit Flugzeugen spielt, ein ungewöhnlicher Puppenspieler und natürlich gibt es wieder viel zu lachen.