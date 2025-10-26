VARIETÉ GRÖSSENWAHN - 20er-Jahre Revue

Berlin, Anfang der 1920er Jahre: Eine Stadt taumelt zwischen Dekadenz und Zerfall, zwischen Rausch und Rebellion. Tief verborgen in den Gassen erhebt sich ein Varieté wie kein anderes - ein Schmelztiegel für Freigeister, Verlorene und Visionäre.

Willkommen im „Varieté Größenwahn“ - wo die Nacht niemals endet und die Moral verblasst!

Im flackernden Schein der Gaslampen tanzt das Leben auf Messers Schneide. Schönheit und Wahnsinn gehen Hand in Hand. Betörende Tanzgirls erobern die Szenerie, waghalsige Artisten erglühen in akrobatischer Ekstase. Und während eine geheimnisvolle Diva ihre gewaltige Stimme erhebt, fließt der Champagner in Strömen und die Bühne wird zur sündhaften Kathedrale der Nacht.

„Varieté Größenwahn“ ist mehr als eine Show - es ist ein Versprechen, eine Versuchung, eine Zeitreise in eine Ära, in der alles möglich schien.

Komm herein, wenn du dich traust. Aber Vorsicht - die Nacht lässt niemanden unberührt.