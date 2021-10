Varieté im LTT

Kurz vor dem Welt-Aids-Tag präsentioert Jakob Nacken am Sonntag, den 21. November, wieder die große Benefiz-Gala und führt durch ein buntes Programm, das verschiedene Musikstile, Comedy und Kampfkunst umfasst. Mit dabei sind im diesen Jahr unter anderem der Chor der Mönche, die Tübinger DragQueens House of Hure, der Handglockenchor Glox aus Schönaich, eine Poledance-Künstlerin und Kampfkünstler*innen der Zhuo Shi Wusho Akademie. Das in Tübingen einmalige Varieté bedeutet nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch eine große Unterstützung für die Aidshilfe und in diesem Jahr auch für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler.