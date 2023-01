Varieté zum Tee 2022/2023

Was in der Grün­dungs­zeit des le­gen­dä­ren Fried­richs­bau-Thea­ters An­fang des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts be­lieb­te Tra­di­ti­on war, soll nun auf­grund der gro­ßen Be­liebt­heit beim Pu­bli­kum im neu­en Fried­richs­bau Va­rieté Thea­ter bei­be­hal­ten wer­den. War­um erst bis zum Abend war­ten, wenn das Ver­gnü­gen schon am Nach­mit­tag auf Sie war­tet: Vor­hang auf und Büh­ne frei für „Va­rieté zum Tee“!

Ge­nie­ßen Sie bei ei­nem Täss­chen Kaf­fee oder Tee und ei­ner Aus­wahl ver­schie­de­ner köst­li­cher Ku­chen das je­weils ak­tu­el­le Va­rietépro­gramm mit Ma­gi­ern, Ar­tis­ten und Akro­ba­ten aus der gan­zen Welt.