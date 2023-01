Hollywood in den 40er Jahren. Die großen Filmstudios erleben ihre Glanzzeit. Spektakuläre Großproduktionen begeistern das Publikum. Wenn Im Winter das Friedrichsbau Varieté in DREAM FACTORY zum Filmset wird, dann heißt es: Varieté meets Hollywood.

Dreharbeiten in Los Angeles. Der Duft von Visionen. Die Luft knistert. Unter die glamouröse Schwere und Eleganz Hollywoods mischt sich junge kreative Energie. Es herrscht Aufbruchstimmung. Vor der Kamera verrenken sich die Stars und Sternchen, Diven und Dandys! Ganz Hollywood ist ein Zirkus und so nutzt die Filmcrew das Set kurzerhand als artistische Spielwiese und bringt dabei ungeahnte Talente zum Vorschein. Im Hintergrund wird gelacht, getratscht und natürlich auch geflirtet… Zu mitreißenden Rhythmen und packendem Gesang feiern übermütige Regie-, Ton- und Kameraassistentinnen in hemmungslosem Tanz die wohl schönsten Tage der Traumfabrik Hollywood.

Erleben Sie große Ensembleszenen, Live-Musik am Piano, Akrobatik und Artistik von Weltrang sowie herausragende Tänzerinnen in einer turbulenten Revue. Im Rausch des schillernden Hollywoods der 40er stimmen wir uns ein auf eine glanzvolle Winterzeit!