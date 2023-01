Sabine Schief, die Herzhumoristin und Kabarettistin aus Stuttgart ist bereits Stammgästin im Friedrichsbau Variete. Dieses Mal bringt sie nicht nur ihre schwäbische Schwertgosch, sondern auch Freunde der ungeschminkten und verwegenen Lieder mit.

Schräge Unterhaltung mit schiefen Gästen, am Piano, am Akkordeon, mehrstimmig – auf jeden Fall wortgewaltig, stimmgewaltig, witzgehaltig, mundartig und auch hochsprachig. Ein Best-Off von Schiefs selbstgetexteten Songs, gepaart mit Liederknaller ihrer verwegenen Musikerfreundinnen und Freunde. Von Abba bis Kreisler, von Gabalier bis Peter Maffay, von Queen bis Biene Maja – alles kann man in diesem schrägen Gassenhauerliederknallerprogramm finden. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Es wäre schade, wenn wir uns verpassen würden!