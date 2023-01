We love Musicals

Vier Superstars der Musicalszene aus dem deutschsprachigen Raum geben sich LIVE die Ehre:

Filippo Strocchi (Erstbesetzung Graf von Krolock in Tanz der Vampire)

Vincent Van Gorp (Erstbesetzung Alfred in Tanz der Vampire)

Kristin Backes (Erstbesetzung Sarah in Tanz der Vampire)

Roberta Valentini (Erstbesetzung Molly in Ghost das Musical)

Love is in the air… am 14.02.2023 live auf unserer Bühne. Schwelgen Sie in den schönsten Liebesliedern und genießen Sie romantische Musicalsongs mit Ihrem Valentinstags-Schatz oder auch als Geschenk an sich selbst. Erleben Sie vier Musicalstars hautnah und begleiten Sie sie auf einen musikalischen Streifzug durch gefühlvolle Popsongs sowie die Erfolgsmusicals Disney’s Tarzan, Tanz der Vampire, Ghost und viele mehr.

Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Musicalabend im Zeichen der Liebe!