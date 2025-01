Einmal im Jahr wird der TauberPhilharmonie-Konzertsaal zur Manege.

Da fliegen Teller, Hula-Hoop-Reifen und Leuchtstäbe über die Bühne, wird auf Trampolinen und an Seilen geturnt – und zum visuellen Erlebnis gesellen sich kulinarische Freuden, wenn im festlich bestuhlten Saal ein 3-Gänge-Menü serviert wird. Das Varieté in Weikersheim hat sich längst überregional einen Namen gemacht und verzaubert Jung und Alt mit artistischen Darbietungen, Comedy und charmanter Moderation. Führende Acts aus ganz Europa kommen an die Tauber, um ihr Können zu präsentieren – und Sie können als Publikum ganz nah dabei sein, um zu staunen und zu genießen!