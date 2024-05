Varieté zum Tee 2024/2025

Was in der Grün­dungs­zeit des le­gen­dä­ren Fried­richs­bau-Thea­ters An­fang des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts be­lieb­te Tra­di­ti­on war, soll nun auf­grund der gro­ßen Be­liebt­heit beim Pu­bli­kum im neu­en Fried­richs­bau Va­rieté Thea­ter bei­be­hal­ten wer­den. War­um erst bis zum Abend war­ten, wenn das Ver­gnü­gen schon am Nach­mit­tag auf Sie war­tet: Vor­hang auf und Büh­ne frei für „Va­rieté zum Tee“!

Ge­nie­ßen Sie bei ei­nem Täss­chen Kaf­fee oder Tee und ei­ner Aus­wahl ver­schie­de­ner köst­li­cher Ku­chen das je­weils ak­tu­el­le Va­rietépro­gramm mit Ma­gi­ern, Ar­tis­ten und Akro­ba­ten aus der gan­zen Welt.

Varieté zum Tee Spieltermine 2024/2025

GENERATIONS

Samstag 19.10.2024 15:30 Uhr Abo 1 (24/25)

THE BALLROOM

Samstag 30.11.2024 15:30 Uhr

Samstag 14.12.2024 15:30 Uhr Abo 2 (24/25)

Samstag 04.01.2025 15:30 Uhr

Samstag 18.01.2025 15:30 Uhr

Samstag 25.01.2025 15:30 Uhr

Samstag 08.02.2025 15:30 Uhr

Samstag 22.02.2025 15:30 Uhr

1. Show 2025

Samstag 22.03.2025 15:30 Uhr

Samstag 05.04.2025 15:30 Uhr Abo 3 (24/25)

Eintrittskarte inkl. 1 Tasse Kaffee oder Tee und 1 Stück Kuchen: 37 €

Familienkarte: Ab 4 Personen, davon mindestens 1 Kind oder Jugendlicher

bis 16 Jahre. Gesamtpreis bei 4 Personen 132 €

Bit­te be­ach­ten Sie, dass bei On­lin­e­be­stel­lun­gen nach der ver­bind­li­chen Be­stä­ti­gung Ih­rer Be­stel­lung kei­ne Än­de­run­gen mehr mög­lich sind!

Varieté zum Tee Abonnement 2024/2025

Be­son­ders güns­tig kön­nen Sie „Va­rieté zum Tee“ im Abon­ne­ment er­le­ben. Drei ver­schie­de­ne Shows für die Sai­son 2024/2025 in­klu­si­ve 1 Tasse Kaf­fee oder Tee und 1 Stück Ku­chen für nur 93 €

Die folgenden Termine sind im Abonnement enthalten:

GENERATIONS

Samstag 19.10.2024 15:30 Uhr

THE BALLROOM

Samstag 14.12.2024 15:30 Uhr

1. Show 2025

Samstag 05.04.2025 15:30 Uhr

Bit­te be­ach­ten Sie, dass bei On­lin­e­be­stel­lun­gen nach der ver­bind­li­chen Be­stä­ti­gung Ih­rer Be­stel­lung kei­ne Än­de­run­gen mehr mög­lich sind!

Credits

Idee und Regie: Ralph Sun

Sounddesign: Rainer Lolk

Lichtdesign: Torsten Schulz

Bühnenbau: Werner Fritzsche