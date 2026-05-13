Varieté zum Tee 2026/2027

Genießen Sie bei einem Tässchen Kaffee oder Tee und einer Auswahl verschiedener köstlicher Kuchen das jeweils aktuelle Varietéprogramm mit Artisten und Akrobaten aus der ganzen Welt.

Ein Gefühl. Ein Jahrzehnt. Eine Show.

Der Bass pulsiert im Bauch, die Luft ist durchzogen von einem berauschenden Freiheitsgefühl. Herzklopfen an: Wir katapultieren das Publikum mitten in die farbenfrohen 90er.

Zwischen Gameboy, Love Parade und ersten großen Träumen feiert „Legendary: THE 90‘s“ ein Jahrzehnt, das die Gesellschaft geprägt hat. Ironisch, frech und voller Herz verschmelzen spektakuläre Akrobatik, energetische Tanz-Moves und kraftvoller Live-Gesang zu einer Show, die Erinnerungen weckt und neue schafft. Zu den größten Hits der 90er trotzen Körper der Schwerkraft, erzählen ikonische Sounds von Liebe, Aufbruch, Rebellion und dem Lebensgefühl einer Generation. Mal laut, mal leise – immer intensiv, immer echt.

„Legendary: THE 90‘s“ ist mehr als Nostalgie: Es ist eine energiegeladene Liebeserklärung an eine Zeit, die bis heute Kult ist – wild, witzig und wunderbar verrückt.

CREDITS:

Regie: Ralph Sun // Choreographie: Camilla Keutel, Debbie Paul // Lichtdesign: Torsten Schulz // Sounddesign: Rainer Lolk // Bühnenbau: Werner Fritzsche