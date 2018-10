Variete Wundertüte

Varieté

Eine schillernde Wundertüte, prall gefüllt mit internationalem Entertainment

von jungen Artisten und alten Showhasen, zusammengestellt von Udo Püschel

Wenn geschmeidige Artisten, zauberhafte Wesen, komische Gestalten und amüsante Plauderer mit fremdartigen Namen sich vor einem faszinierten Publikum im Scheinwerferlicht präsentieren, dann erleben wir: VARIETÉ, ein vari-antenreiches Bühnenereignis mit langer Tradition und immer wieder neu erfunden. Gezeigt werden jedes Jahr fremde Gesichter, grandiose Leistungen von internationalen Akrobaten und eine neue Show, die nur eins bieten will: gute Unterhaltung mit dem Wow!-Effekt.

Da ist Juno, der Moderator und rote Faden der Show. Einer mit Auszeichnungen, Erfahrungen, mit Charme und verblüffenden Fähigkeiten, der sich auf den glitzernden internationalen Showbühnen auskennt und dessen Auftritt auch immer wieder eine Verbeugung vor den großen Künstlern der 30er und 40er Jahre ist. Und er ist bereit das Publikum an seinem Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen. Historisches wird entstaubt, erklärt und mit feinem Humor und viel Einfühlungsvermögen präsentiert.

Die jungen Neuen, die Varieté-Verrückten aus den fremden Ländern, die an ihren heimischen Artistenschulen jahrelang gelernt und geübt haben, werden wunderbar eingefügt und am roten Faden durch das Programm geführt. Und so entsteht ein neues unterhaltsames Programm aus aktuellen Darbietungen, schrägem Humor und trotzdem in der Tradition der guten alten Varietézeit.

