Vorhang auf für eine weitere Premiere im Juni: Mit „Various“ winkt eine musikalisch neu orientierte Nacht mit einer Kombination aus House per excellence und numinosem, minimalistischem Techno im Climax.

Serviert wird das elektronische Menü von Ahmet Tosun und Masedia, die dem einen oder anderen Clubgänger bereits bekannt sein dürften. Für alle anderen folgt eine kurze Vorstellung: Während Ahmet Tosun als Resident in Clubs wie dem White Noise in Stuttgart oder dem Salt & Pepper in Pforzheim auflegt, kann man Masedia regelmäßig bei den „Lost In Sound“-Partys in der Romy S. in Stuttgart mit DJs wie Julian Perez, Anthea, Rhadoo oder Petre Inspirescu hören. Wer schon dort war, weiß Bescheid und alle anderen dürfen sich an dieser Stelle auf ein famoses Kennenlernen mit den beiden freuen!

www.soundcloud.com/ahmettosun

www.fb.com/masediaofficial