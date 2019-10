Wir leben in einer Welt voller geometrischer Muster. Vasiliki Konstantinopoulou arbeitet mit diesem nicht nur in der Natur auftretenden Phänomen und setzt es in aufwendigen Installationen und Zeichnungen um. Jedes Motiv wird geometrisch wie in der Natur vergrößert, es wächst, füllt einen Raum, wird transformiert und erzeugt Eindrücke, Bilder und Illusionen, die uns dazu anregen, sie intellektuell zu verarbeiten und zu erfassen, um Teil von ihnen zu werden. Einführung von Johannes Kaufmann.