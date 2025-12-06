VAST – Eine kosmische Reise durch Raum und Zeit – 3D

Der Weltraum hat eine unvorstellbare Ausdehnung. Dank unserer Neugier und dem Wunsch nach Wissen werden Menschen dazu angetrieben, den Weltraum zu erforschen und mehr über das Universum zu erfahren.

Gleichzeitig gibt es noch so viel zu entdecken. Alles, was wir auf unserer Reise sehen werden, basiert auf echten Daten, die durch den technologischen Fortschritt der Menschheit und viele Jahre Forschung gesammelt wurden. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, angefangen in unserem eigenen Sonnensystem bis hin zum Urknall. Produziert vom Norrköping Visualization Center C im Rahmen des WISDOME Projekts.