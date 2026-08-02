Vater und ich – Romane von Dilek Güngör und Deniz Utlu

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtageerfahren Sie Geschichten von Nähe und Schweigen, Migration und Zugehörigkeit.

Zwei gefeierte Romane, zwei Väter-Bücher, zwei Reflexionen über Herkunft: Dilek Güngör beschreibt in Vater und ich die Annäherung einer Tochter an ihren Vater, der als sogenannter Gastarbeiter in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam. Sie erzählt in diesem humorvollen wie rührenden Roman von dem Versuch, die Sprachlosigkeit mit Gesten und Handgriffen in der Küche, mit stummem Beieinandersitzen zu überwinden.

Deniz Utlus Vaters Meer handelt von einem Schicksalsschlag, der eine ganze Familie trifft, von einer Vater-Sohn-Beziehung, die abrupt endet, von Migration und Zugehörigkeit. Deniz Utlu zeichnet die unerwarteten Wege des Lebens wie der Erinnerung nach. Sein Roman zeugt von der Kraft des Erzählens – die dann am deutlichsten wird, wenn die Sprache das Letzte ist, was einem bleibt.

In Lesung und Gespräch mit Katharina Borchardt, Literaturredakteurin bei SWR Kultur, geht es um große, uns alle betreffende Themen, die mit leichter Hand und sprachlich virtuos erzählt werden.

In Kooperation mit der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG und der Reihe Literatur allerorten.