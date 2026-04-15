Vatertagshocketse 2026

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Vereinsheim Musikverein Höfingen am Bronnenberg 5, 71229 Leonberg

Die Vatertagshocketse des Musikverein Höfingen finden jährlich an Christi Himmelfahrt statt. Besucher können hier in entspannter Atmosphäre im Garten des Vereinsheimes sitzen, der Blasmusik lauschen und sich an einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot erfreuen. Über den Tag verteilt spielen die drei Orchester des Musikvereins: Bläsergruppe, Jugendkapelle und Hauptkapelle. Die Hocketse wird oft von Familien, oder Vatertags-wanderungen und Fahrradtouren besucht.

Info

Vereinsheim Musikverein Höfingen am Bronnenberg 5, 71229 Leonberg
Freizeit & Erholung
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