Vatertagshocketse 2026

Die Vatertagshocketse des Musikverein Höfingen finden jährlich an Christi Himmelfahrt statt. Besucher können hier in entspannter Atmosphäre im Garten des Vereinsheimes sitzen, der Blasmusik lauschen und sich an einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot erfreuen. Über den Tag verteilt spielen die drei Orchester des Musikvereins: Bläsergruppe, Jugendkapelle und Hauptkapelle. Die Hocketse wird oft von Familien, oder Vatertags-wanderungen und Fahrradtouren besucht.