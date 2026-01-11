Vava Vilde & House of V - House of V - Happy Halloween

Seit nunmehr über 5 Jahren zelebrieren die Drag Queens von "House of V“ im Renitenztheater die Kunst des Drag, mit den größten & besten Drag-Shows der Stadt! Danny Ma Fanny, Luna Legend, Rachel Intervention & Vava Vilde bieten ein buntes Varieté-Feuerwerk - zu jeder Show mit neuen Lipsync-Performances aller Queens, neuen Looks, Stand-Up, Moderationen und Comedy. Ein bunter, abwechslungsreicher Abend mit extra dafür produzierten Comedy-Videos zu einem immer neuen Motto, mit gemeinsamer Gruppennummer, Spiel mit dem Publikum und ganz viel Charme. Außerdem werden die Queens in den Shows renommierte Gäst_innen aus der Welt des Drag präsentieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach der Show mit allen zu quatschen und Fotos zu machen.

Zu Halloween wird das Motto der Show natürlich passend zum schaurigsten Feiertag des Jahres ausgerichtet! Der perfekte Start in ein gruseliges & unterhaltsames Halloween!

Außerdem verstärken zwei absolute Drag-Superstars Deutschlands die Show: Hungry (Instagram: isshehungry) & Yvonne Nightstand (Instagram: yvonnenightstand) aus Berlin! Hungrys „distorted drag“ ist eine faszinierende Mischung aus High Fashion, Kunst & optischen Illusionen - Hungry ist visuelle & Performance-Kunst. Diese hat ihr nicht nur weltweite Bekanntheit und über 500.000 Follower auf Instagram beschert, sondern auch eine jahrelange Zusammenarbeit mit Björk, u.A. als Makeup-Artist für Magazinshoot, Albumcover & diverse Touren. Yvonnes Looks, mal modisch, mal 2000er inspiriert, sowie ihr einzigartiger Humor, Charme und witzige Moderationen haben sie schnell in die absolute Topriege deutschen Drags & in das Finale von „Drag Race Germany“ katapultiert. Auch für die Halloweenshow kann man sich entsprechend auf humorvolle Interpretationen des Motto gefasst machen.