Vava Vilde & House of V - Vava Vilde & House of V

Es ist so weit - auch 2025 ist House of V bestehend aus Misty Day, Danny Ma Fanny, Luna Legend, Vava Vilde, Rachel Intervention & Sir (von links nach rechts) wieder zurück im Renitenztheater! Sie blicken zurück auf bereits 5 Jahre im Renitenztheater mit fulminanten und ausverkauften Dragshows der Extraklasse & auch dieses Jahr verspricht, wieder ganz besonders zu werden! House of V bietet einen bunten Abend voller Emotionen für alle! Die Drag Queens bieten unterschiedlichste Lipsync-Drag Performances für jeden Geschmack, wunderschöne Looks, Comedy, Stand-Up, Gruppennummer & eventuell auch den ein oder anderen Livegesang. Jede Show ist aufs Neue einzigartig, mit extra nur für die Show produzierten Videogeschichten, sowie brandneuen Auftritten aller 6 Girls. 3 Nights only die beste und größte Dragshow Stuttgarts!