vCa Datei herunterladen Im Fokus: Blau-grüne Infrastruktur in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg nehmen Wetterextreme infolge des Klimawandels zu. Hoch- bzw. Niedrigwasser stehen bereits länger auf der Tagesordnung, Dürre- und Wassermangelperioden sowie extreme Hitze kommen hinzu. Deshalb wird es zunehmend wichtiger, sich mit dem urbanen Wasserressourcenmanagement intensiv auseinanderzusetzen. Hier setzt der Kongress an. Die neue Veranstaltung des DWA-Landesverbands Baden-Württemberg bringt die Fachwelt von Behörden, Kommunen, Ingenieurbüros, Stadtplanung, Garten- und Landschaftsbau zusammen, um neue Ansätze und aktuelle Praktiken im nachhaltigen Umgang mit Starkregen, Hitze und Dürre in urbanen Räumen zu diskutieren.Anmerkungen:Anmeldung unter: https://shop.dwa.de/Im-Fokus-Blau-gruene-Infrastruktur-in-Baden-Wuerttemberg/11ES305Veranstaltungsort:Congress-Centrum Stadtgarten - Leutze-SaalVeranstalter:DWA-Landesverband Baden-Württemberg