Zweites Wieslocher Kneipenquiz

Nach den positiven Rückmeldungen im letzten Jahr veranstalten wir es auch in diesem Jahr wieder ein Kneipenquiz.

Das ist ein unterhaltsames Frage-und-Antwort-Spiel, das in lockerer Atmosphäre in einem gemütlichen Lokal stattfindet, in unserem Fallam Donnerstag, 10. April, um 19 Uhrin der Dorfklause in Frauenweiler, Alte Bruchsaler Straße 1.

Auch dieses Mal dreht sich alles um das Thema Mobilität, oft mit Bezug zu unserer Stadt Wiesloch. Der Spaß und das gemeinsame Rätseln stehen im Vordergrund!

Teilnahme und Anmeldung:

- Gruppen bis zu 6 Personen

- oder einzeln (wir stellen dann Gruppen zusammen)

- Die Teilnahme ist kostenlos, vorherige Anmeldung erwünscht