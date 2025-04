VDI-TechnoThek-Workshop für Jugendliche: Lass Lichter leuchten mit dem Arduino

Lass Lichter leuchten mit dem Arduino

Der Arduino ist einfacher kleiner Mikrokontroller der Leuchtdioden, Sensoren und kleine Motoren ansteuern kann. Am Beispiel des Arduino werden grundlegende Funktionen der Programmiersprache C in einem kleinen Workshop erklärt und gemeinsam ausprobiert. Zuerst blinken einzelne Leuchtdioden bis schließlich ein kleines Lichtspektakel zu erleben ist. Auch der Aufbau einfacher Geschicklichkeitsspiele oder die Programmierung einer Uhr können mit dem Arduino ausprobiert werden.

2 Termine: 9. und 10. Mai (Freitag und Samstag) am Freitag 15.00 – 18.00 Uhr, am Samstag 09.30 – 12.30 Uhr