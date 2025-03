VDI-TechnoThek-Workshop für Kinder: Erneuerbare Energien erleben

Du willst die Welt verstehen und gestalten? Du hast Spaß am Forschen und Erfinden? In diesem Workshop lernst Du nicht nur erneuerbare Energien kennen, sondern setzt selbst erste Projekte um, bei denen Du Energie erzeugst und nutzt. Wir arbeiten mit dem Geolino-Set „Erneuerbaren Energien“, das Du am Ende des Workshops auch ausleihen kannst, um in den Ferien selbst weitere Projekte zu realisieren.

Für Kinder und Jugendliche, die die Klasse 6 besuchen und älter.

09:00 Uhr bis 12.00 Uhr