Nach dem triumphalen Heimspiel in der Frankfurter Festhalle am 8 November 2025 und einer ausverkauften Tour im Jahre 2024 geht VEGA 2026 wieder auf die Bühnen der Republik – und mit ihm jene Live-Energie, die ihn seit jeher auszeichnet und zu einem der intensivsten Liveacts des deutschen Rap macht.
Wer VEGA auf der Bühne erlebt hat, kennt das Gefühl: Diese Mischung aus roher Energie und echten Emotionen, die durch jede Zeile brennt. Die Stimmung bei seinen Konzerten ist einzigartig – eine Verbindung zwischen Künstler und Fans, die über Jahre gewachsen ist und sich in jedem Song entlädt. Von den ersten Shows im Nachtleben Frankfurt über die ausverkauften Spektakel in der Jahrhunderthalle bis zum historischen Auftritt in der Festhalle hat VEGA bewiesen: Seine Konzerte sind mehr als nur Musik, sie sind Momente, die bleiben.
2026 wird VEGA zeigen, dass es noch lange nicht vorbei ist. Die Fahne für seine Stadt, ihren Sound und ihre Geschichten trägt er weiter – von Bühne zu Bühne, von Stadt zu Stadt. Für alle, die beim Heimspiel in der Festhalle dabei waren, und für alle, die es verpasst haben: Die Tour 2026 wird die Chance, Teil dieser Geschichte zu werden.