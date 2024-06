Sei gespannt auf den ersten veganen Markt in der Region. Im September verwandelt sich der Marktplatz in Neckarsulm in ein Paradies für alle Veganer und diejenigen, die Interesse an einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise haben.

Genieße die köstlichen veganen Speisen und entdecke dabei viele tolle Stände, die vielseitige und innovative vegane Produkte anbieten.