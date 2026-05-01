Vegan Street Day 2026 - Sonntag

Auch 2026 wird Pfingsten in Stuttgart wieder vegan!

Auf dem Pariser Platz erwarten euch am Pfingstwochenende 2026 wieder die Vegan Street Days mit rein veganen Foodtrucks und Verkaufsständen sowie zahlreichen Programm-Highlights auf der Bühne.

Eine Kinderinsel und eine große Tombola sind natürlich auch wieder geplant. Und sonst? Lasst euch überraschen!

⬝ 23.05.2026 | Vegan Street Days Stuttgart

Stuttgart | Pariser Platz und Stockholmer Platz | 13.00 – 22.00 Uhr

⬝ 24.05.2026 | Vegan Street Days Stuttgart

Stuttgart | Pariser Platz und Stockholmer Platz | 11.00 – 19.00 Uhr

Es erwarten euch eine Bühne mit vielseitigen Musikacts und Info-Beiträgen, eine riesige Vielfalt an Verkaufs- und Essensständen, vegane Kunst und natürlich eine große Kinderinsel. Bereits am Samstag gibt es auf der Showbühne am Pariser Platz besondere Konzert-Highlights.