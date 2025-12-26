Vegane Kochideen

Knappe 1,6 Millionen Deutsche sind Veganer mit steigender Tendenz. Nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch gesundheitliche Gründe sprechen dafür, sich vegan zu ernähren.

Zusammen kochen wir vielseitige und schmackhafte vegane Inspirationen, welche wir uns im Anschluss schmecken lassen.

Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Geschirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene Speisen und ein Getränk mitbringen.

Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.

Anmeldung jederzeit unter www.vhs-lkr-ansbach.de oder Tel. 09852-904-55