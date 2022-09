Die Plätze im Centrum sind beschränkt. VVK: reservix.de/tickets-vein-our-roots

Oder Reservierung ab dem 30.9. mit unserem Webformular

Mit „Our Roots“ folgt VEIN seinem Weg, Ideen aus der klassischen Musik in einen Jazz-Kontext zu setzen, konsequent weiter. Das Trio lässt sich dieses Mal von klassischen Komponisten und ihren Kompositionen inspirieren. Es bearbeitet sie und kreiert daraus neue Musikstücke, in denen jedoch der Bezug zum Original immer noch zu hören ist.

Auf diese Weise führt VEIN Traditionen des Jazz (sich mit Standards auseinanderzusetzen) und der Klassik (Kompositionen zu interpretieren) weiter und bringt sie auf eine nächste Ebene, da am Ende etwas Neues entsteht, mit Bezug sowohl zur klassischen Musik als auch zum Jazz.

Das Programm wird dabei von Komponisten und Werken aus völlig unterschiedlichen Epochen inspiriert. Neben einer Reminiszenz an Beethovens 5. Sinfonie oder Mozarts Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ aus der Zauberflöte werden auch musikalische Ideen aus Strawinskys „Feuervogel“, Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ oder Hans Werner Henzes Kontrabasskonzert verwendet. VEIN zeigt dabei, welche Stücke aus der klassischen Musik die Band nachhaltig beeinflusst haben und somit im wahrsten Sinne des Wortes zu ihren Wurzeln gehören.

„Our Roots“, ein weiteres Album in der Reihe von „VEIN plays RAVEL“ oder „SYMPHONIC BOP“, zeigt, dass das Trio der klassischen Musik in immer neuen Ansätzen und mit immer neuen Ideen begegnet. „One of Europe’s most exciting ensembles ... VEIN has established a brilliant reputation among jazz audiences for both stylistic diversity and technical accomplishment.” (The Guardian)

Michael Arbenz – piano

Thomas Lähns – bass

Florian Arbenz – drums