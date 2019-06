Velowoche: BAWÜlebnisTOUR

Vom 26.-28. Juli 2019 findet die BAWÜlebnisTOUR statt, bei der Erlebnis-, Freizeit- und Genussradler in Drei-Tages-Etappen von der BUGA in Heilbronn zur Remstalgartenschau in Schorndorf fahren. Am Freitag, 26. Juli 2019 werden die Radler gegen 16.30 Uhr in Schwäbisch Hall auf dem Verkehrsübungsplatz angekommen und am Samstag, 27. Juli 2019 ihre Tour fortsetzen. (Start auf dem Eventplatz / Kocherquartier)